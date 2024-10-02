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Zonguldak'ta heyelan! 6 kişi mahsur kaldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 01:05 Güncelleme: 02.10.2024 01:06
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Zonguldak’ta heyelan! 6 kişi mahsur kaldı

Şiddetli yağışın etkili olduğu Zonguldak'ta heyelan korku dolu anlara neden oldu. 4 katlı apartmanın girişinin toprakla kapanması sonucu 6 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar güvenli bölgeye sevk edilirken olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

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