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AFAD açıkladı! Konya'da deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 01:34 Güncelleme: 02.10.2024 01:34
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AFAD açıkladı! Konya’da deprem

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00:54'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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