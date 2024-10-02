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Beykoz'da panik anlar! Araç yüklü çekici alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 00:35
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Beykoz’da panik anlar! Araç yüklü çekici alevlere teslim oldu

Beykoz'da hasarlı bir araç yüklü çekici otoyolda seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

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