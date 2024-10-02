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Uçhisar Kalesi'ne ziyaretçi akını! 9 ayda 211 bin turist

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 14:16
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Uçhisar Kalesi’ne ziyaretçi akını! 9 ayda 211 bin turist

Kapadokya'nın gözde seyir alanlarından kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 211 bin turist tarafından ziyaret edildi. Kaleyi, 2023'te yaklaşık 288 bin turist ziyaret ederek bölgenin manzarasını izlemişti.

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