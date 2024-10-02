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Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 13:40
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Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Siirt'te merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünün Tepe mezrasında dün (1 Ekim Salı) kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu akşam saatlerinde bulundu.

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