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Sıcaklıklar 3-6 derece artacak! Meteoroloji haritalarına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 15:08 Güncelleme: 02.10.2024 15:13
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Sıcaklıklar 3-6 derece artacak! Meteoroloji haritalarına yansıdı

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini kaybederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin haritalarında sıcaklıkların yükselişe geçeceği görüldü. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de sıcaklıkların 3-6 derece arasında artacağını söylerken "Sıcaklıkların İstanbul'da yarın 23, cuma 26, cumartesi 28 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." dedi. İşte detaylar...

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