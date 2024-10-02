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Uçağı "10 fabrikam var" sözleriyle birbirine katmıştı! İşte istenen ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:37
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Uçağı 10 fabrikam var sözleriyle birbirine katmıştı! İşte istenen ceza

14 Eylül'de İstanbul'dan Londra'ya giden THY uçağında olay çıkaran Berat Güdül isimli şahıs hakkında dava açıldı. Uçakta hosteslere ve polislere hakaret yağdıran ve "‘Seni işten attırırım, 10 fabrikam var" sözleriyle gündem olan şahıs için 9 yıla kadar hapis istendi.

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