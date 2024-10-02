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2 haftadır hapşıran annenin dramı!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:50
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2 haftadır hapşıran annenin dramı!

Batman'da 2 haftadır aralıksız hapşıran 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık heyeti Aydın'ın tedavisine başladı.

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