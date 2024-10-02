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Tek tırnaklı eti nedir, hangi hayvanlar? Tek tırnaklı eti neden yenmez, haram mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:31
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Tek tırnaklı eti nedir, hangi hayvanlar? Tek tırnaklı eti neden yenmez, haram mı?

İslam dini, inananlarına sağlıklı ve helal gıdalar tüketmelerini öğütler. Bu çerçevede, dinin gereği olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de hangi gıdaların helal olduğudur. Müslümanlar için hayvan eti tüketiminde önemli bir kural vardır: Tek tırnaklı hayvanların etinin yenmesi uygun görülmemektedir. Peki, bu hayvanlar hangileridir ve neden etleri tüketilmez? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

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