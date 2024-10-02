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Türkiye kış ayında yeterli kar alacak mı? Dikkat çeken sözler

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 12:30
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Türkiye kış ayında yeterli kar alacak mı? Dikkat çeken sözler

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, "Kış aylarında yeterli yağış alamama ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. Bu duruma karşı tedbir almalıyız. Küresel sıcaklıkların artmasına neden olan 'El Nino' hava olayı sona ererken gezegeni serin tutan 'La Nina' hava koşulları etkili olmaya başlıyor. Bu kış döneminde La Nina etkisi ile istediğimiz kar yağışını alamayabiliriz" dedi.

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