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Eminönü - Alibeyköy Hattı'nda seferlerde aksama

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 12:08
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Eminönü - Alibeyköy Hattı’nda seferlerde aksama

Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bölgede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle seferler aksadı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

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