02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzon'da ilk kar yağışı! Çaykara'nın tepeleri beyaza büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 12:35
ABONE OL
Trabzon’da ilk kar yağışı! Çaykara’nın tepeleri beyaza büründü

Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerinde ilk kar yağışı görüldü. Yaylalarda hava sıcaklıkları da 8-10 derece civarında düştü. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör