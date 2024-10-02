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Türk Yıldızları Adana'da nefes kesti

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 17:08 Güncelleme: 02.10.2024 17:14
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Türk Yıldızları Adana’da nefes kesti

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyenlerin nefeslerini kesti. Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlar, "Muhteşem buldum gösteriyi. Benim de havacılık gösterilerine çok büyük ilgim var" dedi.

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