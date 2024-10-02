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Bir ağaçtan 700 meyve: Çekirdekten bile yetişen ve tanesi 70 Liraya satılan mucize meyve!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 17:10
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Bir ağaçtan 700 meyve: Çekirdekten bile yetişen ve tanesi 70 Liraya satılan mucize meyve!

Son yıllarda dünya genelinde artan avokado tüketimi, Türkiye’de de büyük bir talep yaratırken, bu meyvenin yetiştirilmesi konusunda yeni yöntemler geliştirilmesine yol açtı. Çiftçiler, lüks restoranlardan temin edilen avokado çekirdeklerini ekerek, bu alandaki üretim açığını kapatmaya çalışıyor. Artan talep ve fiyatlar, avokadoyu artık sadece bir lüks gıda değil, aynı zamanda tarımsal bir fırsat haline getiriyor.

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