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Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarptı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 15:55
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Ankara’da feci kaza! TIR’a arkadan çarptı

Ankara'da bir otomobil, akaryakıt istasyonuna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle TIR'a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili ise tahkikat başlatıldı.

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