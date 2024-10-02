02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Otomobil çarptığı kişi metrelerce savrulup hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 13:12
ABONE OL
Otomobil çarptığı kişi metrelerce savrulup hayatını kaybetti

Kayseri'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı kişi metrelerce savrularak hayatını kaybetti. Şahsın isminin Sabit D. olduğu tespit edilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör