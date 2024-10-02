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Tekirdağ'da tır ile panelvan çarpıştı: 12 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 11:57
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Tekirdağ’da tır ile panelvan çarpıştı: 12 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tır ile panelvan çarpıştı. Yaşanan kazada 12 kişi yaralanırken yaralılar Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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