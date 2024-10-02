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Felak ve Nas Surelerinin anlamı nedir? Okunuşu, meali ve tefsiri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 11:28 Güncelleme: 02.10.2024 11:39
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Felak ve Nas Surelerinin anlamı nedir? Okunuşu, meali ve tefsiri…

Felak ve Nas Sureleri, İslam dininde kişiyi çeşitli kötülüklerden koruyan önemli dualar arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bu iki sure, inananların nazar, kötü ruhlar ve çeşitli belalardan korunmalarına yardımcı olmak amacıyla sıkça okunmaktadır. Hadis kaynaklarında bu surelerin faziletlerine dair pek çok bilgi mevcuttur. İşte, duaların okunuşu, meali ve tefsiri…

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