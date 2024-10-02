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Kiraz ağacı erkenden çiçek açtı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 13:26
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Kiraz ağacı erkenden çiçek açtı

Genelde mart ve nisan aylarında çiçek açan kiraz ağacı bu yıl ekim ayının başında çiçek açtı. Antalya'nın Akseki ilçesinde görülen çiçeklenme vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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