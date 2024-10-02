02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Beylikdüzü'nde dehşet! Alacak verecek meselesinde silahlar patladı | O anlar kamerada

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 15:14 Güncelleme: 02.10.2024 15:28
ABONE OL
Beylikdüzü’nde dehşet! Alacak verecek meselesinde silahlar patladı | O anlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde iki şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahlar konuştu. Taraflardan biri kavga sırasında çıkardığı tabancasını ateşledi. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör