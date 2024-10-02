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Bursa'da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 08:44
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Bursa’da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı

Bursa'da motosiklet ile ticari taksinin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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