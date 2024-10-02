02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bolu Dağı'nda yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:32
ABONE OL
Bolu Dağı’nda yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış ve sis ulaşımı olumsuz etkilerken görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü. Trafik ekipleri bölgedeki sürücülere uyarılarda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör