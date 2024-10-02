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Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayan sanıktan pes dedirten savunma!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 13:14
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Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayan sanıktan pes dedirten savunma!

Bursa'da ayrıldığı nişanlısı 22 yaşındaki Ayşenur K.'yi takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, hakim karşısına çıktı. Malay, “Hala seviyordum. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. Bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye keskin tarafını ben tuttum" dedi.

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