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Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 30 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 08:34 Güncelleme: 02.10.2024 08:35
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Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 30 gözaltı

Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. “Kuyu-31” kapsamında yapılan operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

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