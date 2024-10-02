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Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? DV-2026 Green Card çekiliş tarihi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:19
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Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? DV-2026 Green Card çekiliş tarihi

ABD'de çalışma ve oturma izni sağlayan Green Card başvuruları için başlıyor. Freetown ABD Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi için başvuru tarihlerini açıkladı. Her yıl milyonlarca insanın başvurduğu Green Card çekilişi, Amerika’da kalıcı yaşam ve çalışma fırsatı sunuyor. Başvuru sürecine dair detaylar ve gereklilikler de netleşti. Peki, 2024 Green Card başvuruları hangi tarihte başlayacak ve başvuru şartları neler? İşte Green Card başvuru sürecine dair merak edilenler...

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