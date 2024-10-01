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Bursa'da fabrika yangını! Alevler kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 23:29
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Bursa’da fabrika yangını! Alevler kontrol altına alındı

Bursa’da otomotiv yedek parça üreten fabrikanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkışı sebebi araştırılıyor.

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