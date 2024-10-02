02 Ekim 2024, Çarşamba
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Güneş tutulmasında kılınan Küsuf namazı nedir? Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:58
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Güneş tutulmasında kılınan Küsuf namazı nedir? Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş tutulması, Küsuf namazı ile ilgili merakları artırdı. Türkiye'den gözlemlenemeyecek bu tutulma sırasında, inananlar, yaratıcısına dua etmek ve ibadetlerini yerine getirmek amacıyla Küsuf namazını kılmayı sorguluyor. Küsuf namazı, Güneş tutulması anında kılınan özel bir namazdır. Peki, Küsuf namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekâttan oluşur? İşte, Küsuf namazının kılınışıyla ilgili tüm detaylar.

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