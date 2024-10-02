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CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı saldırıya uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 18:35 Güncelleme: 02.10.2024 19:14
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CHP’nin Gençlik Kolları Başkanı saldırıya uğradı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca, evini basan arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

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