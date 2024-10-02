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Antalya'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 15:39
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Antalya’da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü

Antalya'da küçük yaştaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası aracını park ederek otobüs durağında otururken bulundu. İşte detaylar...

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