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Az önce deprem nerede oldu? 02 Ekim son depremler listesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:19 Güncelleme: 02.10.2024 06:20
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Az önce deprem nerede oldu? 02 Ekim son depremler listesi!

Türkiye genelinde sık sık yaşanan sarsıntılar, vatandaşların "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor. 2 Ekim 2024 itibarıyla, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son verilere göre, çeşitli bölgelerde farklı büyüklüklerde depremler meydana geldi. Depremlerin merkez üsleri, şiddetleri ve olası artçı sarsıntılarla ilgili detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu depremlerin hangi illerde hissedildiği ve vatandaşların yaşadığı tedirginlik üzerine gelişmeleri anlık olarak aktarmaya devam ediyoruz.

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