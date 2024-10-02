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Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 02 Ekim 2024 il il hava durumu raporu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:19 Güncelleme: 02.10.2024 06:20
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Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 02 Ekim 2024 il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımlayarak birçok ili şiddetli sağanak yağış konusunda uyardı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri ve yağışın etkili olacağı bölgelerle ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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