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Zonguldak'ta eğitime hava engeli! Ara verildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 23:12 Güncelleme: 01.10.2024 23:12
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Zonguldak’ta eğitime hava engeli! Ara verildi

Zonguldak Valiliği, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü de eğitime ara verildiğini açıkladı.

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