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Malatya’da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 20:07
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Malatya’da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Malatya’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 380 litre sahte rakı ile 130 litre şarap ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

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