01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayvalık’ta zehir tacirlerine darbe: 4 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 23:28
ABONE OL
Ayvalık’ta zehir tacirlerine darbe: 4 tutuklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör