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Yolun karşısına geçerken üzerinden kamyon geçti! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 14:10 Güncelleme: 01.10.2024 14:16
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Yolun karşısına geçerken üzerinden kamyon geçti! O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adamın üzerinden kamyon geçti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan vatandaş hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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