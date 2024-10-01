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Çağlayan Adliyesi'nde X-Ray gerginliği

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 14:34
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Çağlayan Adliyesi’nde X-Ray gerginliği

İstanbul Adalet Sarayına gelen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri ile Saraç arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

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