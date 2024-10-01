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Narin Güran cinayetinde halı şüphesi! Jandarma hepsine el koydu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 13:40
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Narin Güran cinayetinde halı şüphesi! Jandarma hepsine el koydu

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Ahırda bulunan 2 izmaritin ardından şimdi de halı şüphesi gündeme geldi. Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın evindeki halılar DNA araştırması amacıyla Van Jandarma Kriminal Laboratuvara gönderildi.

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