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Van'da kaybolan Rojin her yerde aranıyor: Çalışmalarda 4.gün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:11 Güncelleme: 01.10.2024 10:12
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Van’da kaybolan Rojin her yerde aranıyor: Çalışmalarda 4.gün

Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) 4 gündür her yerde aranıyor. Rojin'in göl kıyısında bulunan cep telefonu polis ekipleri tarafından incelmeye alındı.

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