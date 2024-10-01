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Görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı: Polis ekipleri yakaladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:17 Güncelleme: 01.10.2024 10:37
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Görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı: Polis ekipleri yakaladı

İstanbul Esenler'de bir kadının silah açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Rastgele ateş açtığı belirlenen kadın, ekiplerce gözaltına alındı.

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