01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da faciadan dönüldü! Az kalsın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 01.10.2024 10:09
ABONE OL
Ankara’da faciadan dönüldü! Az kalsın...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde alev alan otomobil küle döndü. Alevlerin otomobilin hemen yanındaki tüp kamyonetine sıçramaması sayesinde faciadan dönüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör