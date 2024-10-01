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Paramotora binen küçük çocuk uyuyakaldı! O anlar kamerada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 14:56 Güncelleme: 01.10.2024 14:57
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Paramotora binen küçük çocuk uyuyakaldı! O anlar kamerada...

Edirne'nin Karaincirli köyü sahilinde pilot eşliğinde paramotorla uçuş yapan 4,5 yaşındaki Eren Eryonar rüzgarın etkisiyle bir süre sonra uyuyakaldı. O anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar...

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