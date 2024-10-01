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Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 09:53
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Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon!

Tekirdağ'da güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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