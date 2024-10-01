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Çok sayıda ilde sağanak alarmı! Okullar tatil edildi! Fırtınaya dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 08:54 Güncelleme: 01.10.2024 09:01
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Çok sayıda ilde sağanak alarmı! Okullar tatil edildi! Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başta Karadeniz olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Bartın'da beklenen yağışlar nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verilirken, yağışlı havanın perşembe günü sona ereceği kaydedildi. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

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