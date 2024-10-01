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Adliye binası yanındaki trafoda yangın! Kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 17:49
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Adliye binası yanındaki trafoda yangın! Kontrol altına alındı

Samsun'un Çarşamba İlçe Adliye binası yanındaki trafoda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

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