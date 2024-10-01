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Sarıyer'de alkollü araç kullandı | Refüje girdi! 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 04:30 Güncelleme: 01.10.2024 05:51
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Sarıyer’de alkollü araç kullandı | Refüje girdi! 2 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde E.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada E.Ç. ve araç içerisinde bulunan T. Y. yaralandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, ihbarla olay yerine gelen ekiplere zor anlar yaşattı.

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