01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 07:51 Güncelleme: 01.10.2024 07:59
ABONE OL
Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör