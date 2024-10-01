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İzmir'de feci kaza! Otomobil alev aldı! Sürücü yanarak öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 03:21 Güncelleme: 01.10.2024 03:29
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İzmir’de feci kaza! Otomobil alev aldı! Sürücü yanarak öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hüseyin Zağlı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara vurduktan sonra yanmaya başladı. Meydana gelen olayda Zağlı yanarak hayatını kaybetti.

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