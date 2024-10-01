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Sancaktepe'de hareketli anlar! Soğuk hava deposunda yangın

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 12:20
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Sancaktepe’de hareketli anlar! Soğuk hava deposunda yangın

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Soğuk hava deposundaki yangın sürerken, deponun yanında bulunan okul tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın sırasında gökyüzünü yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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