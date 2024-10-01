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Erzincan'daki kazada bir aile yok oldu: 5 ölü

Giriş: 01.10.2024 12:01
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Erzincan’daki kazada bir aile yok oldu: 5 ölü

Erzincan'da geçen hafta ticari araçla tıra arkadan çarpan araçta 4 kişi hayatını kaybederken kazada ağır yaralanan Semiha Ceylan da tedavi gördüğü hastanede öldü. Aile Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan kızlarını yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.

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