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Mersin'de kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk boğuldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 13:18
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Mersin’de kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yazlık sitede denize giren 2 yaşındaki çocuk boğuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu.

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